Frenquellucci a caccia di bici "Stop parcheggio selvaggio"

Stop al parcheggio selvaggio di biciclette. Addio a grappoli di bici che impediscono il passaggio lungo i marciapiedi, un fatto ricorrente in città e nel dossier elaborato dall’assessore Francesca Frenquellucci con delega al decoro urbano. L’idea dell’amministrazione è quella di aumentare le rastrelliere per rendere maggiormente civile il parcheggio delle due ruote. Con l’intenzione di individuare le collocazioni migliori l’assessore ha organizzato un sopralluogo insieme agli assessori Riccardo Pozzi ed Enzo Belloni, ai tecnici del Comune, alle partecipate e ai residenti del Quartiere1. "E’ necessaria la collaborazione dei cittadini – ha osservato Frenquellucci –: ci sono troppe bici abbandonate per la città che versano in uno stato non decoroso. Stiamo facendo delle verifiche per rimuovere quelle che ostacolano il passaggio, sia di veicoli, sia delle persone, in particolare di quelle con disabilità. L’invito è dunque di avere una maggiore attenzione a dove si lascia il proprio mezzo, a rimuovere quelli che non si usano più e quelli che vengono lasciati per l’intera giornata lavorativa su marciapiedi pubblici o privati".