Frenquellucci: "Meglio ascoltare che ignorare"

Non ha fatto in tempo ad aprire che lo "Sportello partecipazione", ha già raccolto molte proteste, oltre a qualche suggerimento. Dopo le bordate lanciate ieri dal centrodestra ("dopo 8 anni di governo della città, era tempo di risolvere il degrado non di stare ancora ad ascoltare"), l’assessore Francesca Frenquellucci torna a difendere la sua "creatura" ribadendo che si tratta di "uno strumento utile, un filo diretto con il cittadino, un modo smart e trasversale per raccogliere idee, spunti ed esempi di altri territori da riportare nel nostro".

E lo fa alla vigilia del secondo venerdì del cittadino, che cade proprio oggi. Come da regolamento dell’iniziativa, questa mattina dalle 10.30 alle 13, chiunque potrà presentarsi allo Sportello dove troverà l’assessore pentastellato all’Innovazione e alla Partecipazione nelle cui mani potrà affidare segnalazioni di incuria e degrado nella città. "Lo "Sportello partecipazione" – precisa la Frenquellucci - è uno strumento nato su suggerimento dei Consigli di Quartieri che chiedevano ulteriori interazioni con i pesaresi per ragionare su come migliorare l’immagine della città".

"La risposta – dice – è stata celere. Ho pensato fosse bello ascoltare direttamente la loro voce per incamerare il lato propositivo della città. Sì perché, come dimostrato durante il primo appuntamento, a cui hanno partecipato anche 4 tra presidenti e consiglieri di Quartiere, insieme a poche osservazioni quello che è arrivato dagli utenti sono stati più che altro suggerimenti".

E i suggerimenti raccolti, spiega Frenquellucci, "andranno ad aggiungersi, previa valutazione di sostenibilità, alle operazioni già attuate dal mio assessorato in collaborazione con l’intera amministrazione. Si tratta di interventi già conclusi e che, forse, fanno meno "notizia": alle cose ben fatte è facile abituarsi, i problemi viceversa saltano più facilmente all’attenzione", sottolinea Frenquellucci, che elenca i "passi fatti, come l’adeguamento dei dehor in piazzale Lazzarini, la Galleria Roma, oggetto di un accordo ottenuto tra le varie attività commerciali e i residenti del condominio privato che l’ha resa più ordinata e luminosa, ripulitura di bidoni da scritte e brutture, rimozione dei chioschi chiusi da anni, come quello di via Giordano Bruno, la nuova modalità di conferimento della raccolta differenziata nella Ztl, attivata insieme a Marche MultiServizi, e la creazione dei "centri commerciali naturali" di via Passeri e via Castelfidardo.

e. ros.