Freschezza e croccantezza marina: pesce al vapore da dieci e lode

Il mare di Sassonia si può bere. Basta sedersi davanti all’orizzonte, da una prospettiva particolare e sorprendente: i tavoli del ristorante Yankee. Innanzitutto, perché si chiama così? Per ricordare il coraggio del fondatore Sergio Menghini che a un certo punto se ne andò in America a fare fortuna e tornando investì i suoi guadagni in questo ristorante (ora alla terza generazione) in riva al mare, iniziando a servire, negli anni 70, gli spiedini di pesce infilati nei rametti di tamarigio che lui stesso raccoglieva e preparava.

Entrando nel merito, per giudicare un buon ristorante è utile assaggiare le ricette o i cibi più semplici. Il pane, ad esempio, qui è in due versioni e quella ai cereali è molto interessante: ha profumi di grano arso e girasole, una grana compatta, è croccante e ha sapore nocciolato e di lievito. O ancora il pesce al vapore con la sua insalata, apparentemente un piatto scontato e invece sontuoso,croccante, freschissimo, appagante dal petalo di calamaro e fino alla succulenta cozza, tutto guarnito da olio extravergine di oliva Marcolini. Per chi ama la pasta ci sono gli squisiti tortelloni ripieni di pesce con il loro sugo e ancora le tagliatelle al ragù di pesce, gli gnocchi all’ombrina con i datterini gialli e altre paste tutte fatte in casa. Un classico di questo locale sono i bombolini, ovvero i lumachini di mare. Allo Yankee ogni giorno trovate qualcosa di diverso: lunedì il baccalà, martedì il kebab di pesce con pane fatto in casa e cotto nel forno a legna ripieno del pescato del giorno (seppie, sardoncini). Il mercoledì la paella, venerdì invece c’è il brodetto. Insomma siete in un ristorante che permette di mangiare buon pesce, in una veranda spettacolare sul mare, con prezzi sostenibili e con un servizio pronto ed efficace e personale gentile e sorridente. In carta, vini locali come il Bianchello del Metauro tradizionale Guerrieri, agrumato e complesso nella sua territorialità. Una bella e buona sosta per chi ama il mare e orizzonti ampi.

d. e.