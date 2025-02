Frode fiscale: consulente indagato. Sequestrati oltre 300mila euro

Ci sono anche un consulente aziendale di Vallefoglia e un notaio di origine pesarese ma residente a Bologna tra i 179 indagati di una maxi-inchiesta della guardia di finanza di Reggio Emilia su un’associazione finalizzata alla frode fiscale. L’indagine si chiama "Ombromanto" ed è partita da una segnalazione dell’agenzia delle entrate di Reggio Emilia, riguardo un soggetto ufficialmente nullatenente e nullafacente, ritenuto invece il "dominus" dell’organizzazione. Il sistema ricostruito dall’accusa comprenderebbe 40 società cosiddette "cartiere" ossia strutture societarie utilizzate soltanto per produrre carte contabili come copertura di attività illecite nei confronti del fisco e altre 369 destinatarie delle indebite compensazioni. Sono oltre 400 aziende coinvolte, per una frode allo Stato del valore di 100 milioni.

Il notaio di origine pesarese che figura tra gli indagati è Elisa Gentilucci, 39 anni, originaria di Pesaro ma residente a Bologna. Nella galassia degli indagati c’è anche Gabriele Lucarini, 72 anni, residente a Vallefoglia e professionista di uno studio associato. Secondo l’accusa, in concorso con il legale rappresentante e i tre amministratori di fatto di una di queste "cartiere", avrebbe messo il visto di conformità relativo agli anni di imposta 2016 e 2017. Per il 2016 nella dichiarazione viene riportato un credito iva di 781.661 euro e per l’anno 2017 un credito di 841.090 euro. Pertanto, secondo l’accusa, l’imposta evasa, che equivarrebbe al profitto conseguito, sarebbe pari a 1.622.210. La società finita sotto la lente degli investigatori è di fuori regione e si chiama Cartel Srls. Gli inquirenti, dal sopralluogo fatto nella sede legale, non avevano trovato uffici, insegne, strutture amministrative e operative. Avevano anche constatato l’assenza di dipendenti o di qualunque documento contabile. E così il gip del tribunale di Reggio Emilia ha disposto il sequestro preventivo preordinato alla confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti nei confronti di Gabriele Lucarini e degli altri 4 indagati coinvolti nella faccenda "Cartel" fino al valore corrispondente al prezzo e al profitto del reato di 1.622.210 euro.

Il sequestro disposto nei confronti di Lucarini è pari a 324.442, ossia un quinto del valore totale. Nel dicembre scorso il consulente di Vallefoglia era già finito nei guai. Era stato arrestato dai carabinieri e condotto agli arresti domiciliari a seguito di un’altra vasta dei carabinieri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.