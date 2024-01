Frontale da paura tra auto e tir, donna ferita

Un’auto e un camion che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrati frontalmente lungo la Ss 73bis, tra Bivio Borzaga e località Le Conce, ieri mattina. Illeso il conducente dell’autoarticolato, un uomo, mentre la donna che guidava l’altro mezzo, una piccola utilitaria, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso di Urbino dal 118, dove le sono state diagnosticate fratture agli arti inferiori e un trauma toracico. Partita dal luogo dell’incidente come codice rosso, la gravità delle sue condizioni si è poi ridimensionata, non risultando in pericolo di vita: in ospedale, durante i controlli, era vigile e cosciente.

Erano circa le 9 quando i veicoli si sono incrociati all’altezza di una semicurva, con l’auto che procedeva verso Fermignano e il camion che saliva in direzione Urbino. Per cause ancora da accertare, si sono scontrati e la violenza dell’urto ha spedito l’utilitaria (distrutta) fuori dalla carreggiata. A intervenire, da Urbino, sono stati i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dalle lamiere, il 118 e la polizia locale, che, oltre a effettuare i rilievi, ha gestito il traffico insieme ai colleghi di Fermignano e agli agenti del commissariato di Urbino. Inizialmente, il flusso di auto è stato deviato verso via Strada Rossa, mentre i mezzi pesanti hanno continuato a transitare a senso unico alternato, poi l’accesso è stato riaperto a tutti e infine, una volta spostati i veicoli incidentati, la circolazione è tornata regolare.

E’ il secondo incidente in un mese sulla Ss 73bis, anche se stavolta è successo sul vecchio tracciato (il viadotto, con galleria, è ancora chiuso da fine dicembre) e, fortunatamente, con conseguenze meno gravi. Ma non è il primo scontro tra auto e camion lungo tale strada, unico accesso alla città, per i mezzi pesanti, dal lato Fermignano/Fano/Canavaccio: in passato, ce ne sono stati anche di mortali.

n. p.