"Fronte" aperto al porto canale Buche, avvallamenti, crepe: odissea per i diversamente abili

di Solidea Vitali Rosati

Una passeggiata in zona porto è da consigliare. Peccato però non sia sempre accessibile a tutti. "Ho ricevuto diverse segnalazioni – osserva Giulia Marchionni, consigliere comunale di centrodestra (Prima c’è Pesaro) – di persone che vorrebbero godere di questo belvedere, al pari degli altri, ma sono impossibilitate perché le rampe di accesso al porto canale sono troppo ripide per le carrozzelle non motorizzate. Per quasi tutte le altre, invece i tragitti risultano impraticabili a causa di un manto asfaltato in assoluto degrado". In effetti entrambi i percorsi panoramici hanno delle criticità che dovrebbero essere eliminate.

La pavimentazione, dal lato dei Canottieri, è ridotta male. Abbiamo fatto un giro ieri mattina. Il pavimento del belvedere che inizia superata la sede dell’associazione Canottieri Pesaro sarebbe da rifare perché gravemente sconnesso: buche, avvalli e tagli trasversali rendono “traballante“ l’attraversamento anche a biciclette e passeggini; ma per chi, in carrozzella, ha problemi alla schiena, possono essere deleteri. Sull’altro lato, invece, dove il tragitto è perlopiù in piano, la barra che impedisce alle automobili di occupare l’area, non è il massimo dell’accoglienza.

"E’ vero che si apre grazie ad un perno in ferro movibile – continua Marchionni –, ma una signora mi ha fatto riflettere riguardo alla possibilità che non tutti i disabili abbiano forza nelle braccia e non tutti possano sempre essere accompagnati. Mi chiedo se si riesca a trovare una nuova versione di barra che garantisca un’accessibilità più ampia. Con tanta tecnologia, potrebbe esistere. Invito l’amministrazione a individuare soluzioni alternative. In particolare, quando d’estate la zona attorno al Moloco pullula di vita, è comune vedere biciclette parcheggiate di fianco alla barra come se questa fosse una rastrelliera per il parcheggio delle due ruote. Il disagio si amplifica: è raro che l’accompagnatore o la persona disabile si incaponisca per fare rispettare il proprio diritto. Piuttosto che combattere contro il parcheggio selvaggio, rinunciano all’impresa di fare la passeggiata".