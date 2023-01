Fronte dei bancari La rappresentanza affidata a tre donne

Non si può dire che nell’ambito del sindacato non si dia spazio alle donne. Perché ai vertici della Cgil ci saranno due donne (Aiudi e Sciumbata) e ieri pomeriggio al termine del congresso dei bancari che si è svolto all’hotel Flaminio, per la prima volta nelle Regione, i vertici di rappresentanza sono state affidati a tre donne. Nel senso che Paola Sacconi ha lasciato il bastone del comando a Sonia Fanelli, la quale nominerà la Sacconi e Lucia Giuliani nella segreteria.

Queste tre rappresentanti vengono tutte dall’ambito bancario perché dipendenti di due tra i tre maggiori istituti di credito del Paese, Intesa San Paolo e Monte Paschi. A guidare i lavori all’hotel Flaminio di questa categoria, era presente anche Vania Sciumbata della segreteria provinciale della Cgil. Dopo l’elezione alle tre rappresentanti sindacali sono arrivati i rallegramenti da parte di tutte la Cgil.