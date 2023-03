Fu trovato senza vita in casa A processo il pusher nigeriano

È uno dei nigeriani del Parco Miralfiore di Pesaro ed è accusato di aver ceduto la dose di eroina letale a un 53enne di Saltara che venne trovato senza vita nella sua casa a Colli al Metauro, il 9 giugno 2021. Finito a processo per il reato di morte in conseguenza del delitto di spaccio, per la difesa del 39enne africano il 53enne sarebbe stato ucciso da un’overdose di medicinali a base di oppiacei che aveva in casa e non dalla sostanza acquistata dal suo assistito. Ma non si esclude che possa anche essersi trattato di una morte volontaria.

Ieri si è aperto il giudizio abbreviato. Il legale dell’imputato, l’avvocato Leonardo Chiocci, ha chiesto di sentire all’udienza del 25 ottobre un farmacista che attesterebbe che i medicinali ritrovati in casa del 53enne contenessero sostanze stupefacenti, tra oppiacei e morfina. Ne sarebbero stati ritrovati 5 diversi tipi. Sul comodino c’era anche un blister vuoto di suboxone. Ma soprattutto una siringa chiusa. Il che, secondo l’ottica difensiva, proverebbe che non avrebbe usato l’eroina acquistata dal nigeriano il giorno prima al parco. Alla prossima udienza sarà ascoltato anche il consulente tecnico dell’accusa (pm Silvia Cecchi). Ieri non c’era nessuno dei famigliari della vittima. Nessuno che si sia costituito parte civile.

e. ros.