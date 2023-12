"Fu una direttiva del partito fascista del tutto ingiustificata"

La cittadinanza fanese a Mussolini "non una rarità né una stranezza, ma semplicemente l’ossequio ad una direttiva di partito, ovviamente il Partito nazionale fascista, che aveva invitato tutti i comuni a predisporre apposita delibera". Ne sa qualcosa il professor Renzo Savelli che nel 2014 ritrovò "una simile delibera di conferimento della cittadinanza onorario di Fossombrone a Mussolini, approvata il 25 maggio 1924. A distanza di 90 anni fu approvata una delibera di revoca da parte del consiglio comunale". Per Savelli, pertanto, la richiesta di Zacchilli di revocare la cittadinanza fanese "è del tutto condivisibile. Mussolini non aveva fatto assolutamente niente (come la costruzione case popolari, scuole ecc...) né per Fossombrone né per Fano per poter meritare quella cittadinanza onoraria".

"La ragione per cui nessuno se n’è accorto subito dopo la liberazione è che i problemi della ricostruzione soverchiavano di gran lunga la ricerca storica se non quella immediata delle complicità individuali col sistema fascista. Che tale atto non sia stato scoperto neanche in seguito si spiega dato che non è stato abbastanza studiato il potere fascista locale. Gli studiosi del posto devono solo cercare nell’archivio del proprio comune fra le delibere approvate verso gli ultimi giorni del maggio del 1924".

Ultima annotazione. "La società petrolifera americana Sinclair Oil – prosegue Savelli – aveva esborsato laute mazzette ad Arnaldo Mussolini, ad alcuni ministri fascisti e ad altri caporioni fascisti ottenendo in compenso verso la fine di aprile del 1924 il monopolio della ricerca petrolifera in Emilia e in Sicilia. Mussolini era a libro paga degli inglesi dal 1917 (M.J. Cereghino - G. Fasanella, Nero di Londra) e tenuto sotto stretto controllo dai governi conservatori. Le voci dello scandalo Sinclair Oil erano corse, ma le prove le aveva ricevute Matteotti a Londra dal nuovo governo laburista. Perciò bisognava mettere a tacere il parlamentare socialista e recuperare i documenti. Il che avvenne il 10 giugno 1924, a pochi giorni dal conferimento della cittadinanza onoraria".

an. mar.