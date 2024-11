Fucili: "Abbiamo fallito almeno cinque chance clamorose"

Il Fossombrone crea tanto, gestisce il possesso palla, ma deve arrendersi 2-0 in casa del Roma City. Inaspettata sconfitta, la seconda della stagione, per la squadra di mister Fucili. Lo stesso tecnico ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi al termine della gara: "Quando inizi una partita e prendi un gol del genere, su un rimpallo piuttosto fortunoso che scaturisce da un nostro rinvio, è già un segno che non sarà una giornata facile". Queste le prime parole di Fucili in sala stampa sul campo del Roma City, al termine di una partita che il suo Fossombrone ha condotto per larghi tratti ma senza trovare la via del gol: "Sicuramente abbiamo sbagliato tanto, compreso un rigore a tempo quasi scaduto, francamente ne conto almeno cinque di occasioni clamorose nelle quali potevamo trovare il gol. E’ evidente che in queste situazioni il risultato non poteva essere positivo ma allo stesso tempo bisogna analizzare per bene la partita e quanto accade in campo, anche se giochi una gara positiva".

Fucili è consapevole che la giornata storta in zona gol non può compromettere il giudizio sul suo Fossombrone, ma il tecnico sa anche che ci sono dei margini di lavoro ancora da completare: "Anche quando giochiamo bene – sottolinea il mister – dobbiamo essere onesti nel riconoscere che c’è da migliorare se poi il risultato non arriva. La delusione c’è, anche se i ragazzi hanno provato a dare tutto in campo. Questo risultato non deve abbatterci per nessun motivo, anzi spingerci a lavorare ancora più duramente". In chiusura Fucili prova a spostare il mirino verso i prossimi impegni, dove chiederà una reazione ai suoi ragazzi: "Dovremo essere arrabbiati, la testa è già rivolta alle prossime gare. Già domenica prossima ci aspetta uno scontro diretto fondamentale per la salvezza, quindi non potremo permetterci errori. Sarà una gara che dobbiamo preparare al meglio, con mentalità e determinazione giuste. Vogliamo conquistare tre punti che sarebbero importantissimi per la nostra stagione".