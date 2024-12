Fucili amaro: "Abbiamo regalato l’impossibile"

Sempre coi piedi per terra, mister Fucili, uno che non si esalta quando si vince e non si butta giù quando le cose non quagliano: "Perdere davanti al nostro pubblico non fa mai piacere, però questo è il momento: fa parte un po’ del percorso, quindi non dobbiamo fasciarci la testa, nel senso che sappiamo che questi momenti possono capitare. Spiace però che anche oggi abbiamo regalato l’impossibile e soprattutto abbiamo creato tantissime situazioni nelle quali potevamo comunque riaprire la partita: non sono andate per poco, per un po’ per sfortuna, e anche, un po’, per nostro demerito, perché non siamo riusciti a riaprire la partita. Dovevamo essere più bravi, più compatti, invece alla fine abbiamo regalato due rigori e anche il terzo gol, insomma ci siamo fatti sorprendere. Dispiace, ripeto, perché a volte perdi e non crei niente, oggi invece abbiamo avuto non so quante palle gol per poterla riaprire…".

Così invece mister Pochesci, tecnico dell’Avezzano: "Oggi sono estremamente soddisfatto dei miei. Questa è una squadra che purtroppo deve dare il 160 per cento per vincere. Siamo stati bravi tutti e faccio un plauso ai ragazzi: dopo la sconfitta interna di domenica ci poteva magari essere un contraccolpo, invece sono stati bravissimi e attenti, e contro una buona squadra come il Fossombrone".

a.b.