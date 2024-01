Fucili: "Che spettacolo nel primo tempo"

Così ha visto la partita mister Fucili, tecnico della Forsempronese: "Bravi noi ad andare subito in vantaggio e quindi la partita per noi si è subito messa per il verso giusto. Nel primo tempo mi è piaciuto il fatto che non ci siamo accontentati, tant’è che poi abbiamo pure trovato il due a zero. Nella ripresa siamo partiti così così e il Monterotondo ci ha saputo mettere in difficoltà, basti pensare ai due pali che hanno preso nel giro di pochissimi secondi. Lì la partita poteva prendere un’altra piega: siamo stati bravi a tener botta, dopodiché la terza rete ha chiuso i giochi…".

Così invece il mister del Monterotondo Scalo, Dario Polverini: "Il risultato potrebbe suggerire che è stata una partita senza storia. In effetti nel primo tempo è stato così, con noi che abbiamo sbagliato del tutto l’approccio, anche perché andare sotto dopo appena due minuti ci ha scombinato la strategia studiata in settimana. Guardando al bicchiere mezzo pieno, dei miei mi è piaciuto il secondo tempo. Nella prima mezzora abbiamo creato un 4 o 5 palle gol e preso 2 pali: peccato però che non siamo stati né bravi né fortunati nel tentativo di rimettere in piedi la gara. Prospettive? Io non mollo di un centimetro fino alla fine, ma è ora che ci svegliamo. Dopodiché, se la società riterrà che il problema è l’allenatore, ne prenderò atto…".

a.b.