Fucili: "Giocheremo senza avere timori"

Oggi il Fossombrone per la sesta giornata del girone di ritorno ospita la Sambenedettese, una delle due capolista del girone. "Affrontiamo la squadra secondo me più forte del campionato – sottolinea alla vigilia della gara l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili - completa in tutti i reparti e con attaccanti di categoria superiore. Come sempre il nostro obiettivo è giocare la partita al massimo delle nostre possibilità sapendo bene che se vogliamo fare risultato dobbiamo azzerare gli errori e capitalizzare al massimo le nostre opportunità. Giocheremo davanti ad un pubblico numeroso e dobbiamo fare di tutto per tenere aperta la partita fino alla fine". Assente nel Fossombrone l’under Calvosa impegnato nel torneo di Viareggio e gli infortunati Bio e Fagotti, acciaccati Casolla e Pagliari anche se si spera in un loro recupero. L’attaccante del Fossombrone Lorenzo Pagliari così presenta il match: "Della partita che ci spetta questo weekend c’é ben poco da dire Incontriamo una pretendente alla vittoria del campionato, come ben sappiamo. Giochiamo in casa e da qui in poi dobbiamo essere bravi a sfruttare il fattore campo per poter raggiungere il nostro obbiettivo. Non è l’avversario più semplice da incontrare ma se riusciamo a fornire la nostra migliore prestazione nel complessivo gli possiamo rendere la vita difficile. Poi il calcio è fatto di episodi, dobbiamo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni e concederne poche agli avversari. In ogni caso sarà una partita emozionante, contro una squadra di grande blasone e dunque anche la cornice di pubblico sarà delle migliori. Noi come sempre cercheremo di fare del nostro meglio per onorare la maglia". "Una gara – dice Francesco Tramontana grande tifoso da sempre molto vicino alla società- che non ha bisogno di presentazioni e che tutti i giocatori del ‘Fosso’ vorrebbero avere il privilegio e l’onore di giocare una volta nella vita".

Le probabili formazioni. Fossombrone: Amici, Bianchi, Camilloni, Bucchi, Urso, Rovinelli, Palazzi, Pandolfi R. (Conti), Germinale, (Battisti), Giacchina, Pagliari L. (Casolla). A disp. Marcantognini, Lorenzoni, Conti (Pandolfi R.), Battisti (Germinale), Casolla (Pagliari L.), Brigidi, Mea, Procacci, Pandolfi L, Aguzzi. All. Michele Fucili.

Sambenedettese: Coco, Pagliari, Scimia, Tomassini, Fabbrini , Barberini, Zoboletti, Pezzola, Sirri (c), Toure, Senigagliesi. A disp: Ascioti, Cardoni, Martiniello, Battista Pietropaolo, Sbardella, Paolini, Battista, Pietropaolo, Chiatante, Cardoni, Mbaye, Martiniello .All. Lauro.

Arbitro Vincenzo D’Ambrosio Giordano (Collegno), assistenti: Francesco Pirola (Abbiategrasso) e Gennantonio Martone (Monza).

Amedeo Pisciolini