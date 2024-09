Fucili: "Il risultato inganna, partita molto equilibrata"

Così inquadra la prima di campionato mister Fucili: "Siamo partiti molto bene, siamo andati in vantaggio, abbiamo creato una situazione importante quasi subito, poi, nel momento in cui sembrava che l’inerzia fosse dalla nostra parte, c’è stato un rigore anche per gli avversari e lì la partita ha cambiato di nuovo faccia. Nel secondo tempo sono ripartiti un po’ meglio gli avversari. Noi siamo stati bravi a crederci e a rubare la palla con Casolla, che è l’occasione in cui siamo passati in vantaggio. A quel punto la partita è svoltata. Mi è piaciuto il fatto che comunque poi siamo stati bravi a gestirla, senza per questo rinunciare a cercare il gol. Quando poi è arrivato il terzo gol, lì la partita si è chiusa, ma questo non deve ingannare, perché in effetti è stata molto equilibrata. Il Teramo, si è visto, è una squadra forte. Una squadra forte davanti alla quale noi siamo stati bravi a tenere duro nei momenti di difficoltà e anche a leggere tutte le situazioni. Ma, ripeto, hanno contato gli episodi, anche se dal canto nostro siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Vittoria meritata, però il risultato non deve far assolutamente pensare che sia stata una partita facile, tutt’altro. I ragazzi hanno dato l’anima, grazie a loro. Peccato per noi che al momento abbiamo perso la disponibilità di Kyeremateng, che ha un problema a un ginocchio: in un campionato duro come questo c’è assolutamente bisogno di tutti quanti".

Questa, invece, la disamina conclusiva di mister Pomante, il tecnico del Teramo: "Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, giocata bene dalle due squadre. Nella ripresa, paradossalmente, nel nostro momento migliore c’è stato questo uno-due del Fossombrone che ci ha fatto davvero male, perché sul 2-1 c’è stato un errore tecnico e poi abbiamo preso subito il 3-1 su una bella azione loro. Lì la partita è finita, anche se poi sul 3-1 abbiamo avuto occasioni per riaprirla. Non me lo aspettavo un risultato del genere, anche perché per l’andamento della gara non abbiamo fatto male. Hanno contato gli episodi, ma mi pare che sul piano del gioco noi non usciamo affatto ridimensionati dal campo del Fossombrone".

a.b.