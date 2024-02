Fucili: "Inutile accampare scuse. Ripartiamo"

Qualche attenuante per la sconfitta a Termoli le ha (le assenze di tre titolari, il gol annullato a Casolla alla fine del primo tempo) ma in casa del Fossombrone non si accampano scuse: è stata una giornata no. Cosa che può succedere in un campionato lungo e difficile come quello della massima espressione dei dilettanti. "Brutta sconfitta – spiega il giorno dopo l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili –, siamo stati puniti alla minima disattenzione e con un risultato troppo largo per quello che si è visto in campo. Però quando si perde così nettamente nel punteggio non bisogna accampare scuse o attenuanti e dobbiamo incassare il colpo e a testa bassa pedalare in settimana e pensare alla prossima. Pur consapevoli dei nostri limiti dobbiamo fare di più e meglio tutti quanti allenatore compreso". "Giornata plumbea – commenta Francesco Tramontana, grande tifoso da sempre molto vicino alla società – La cosa più bella e da salvare con cui si torna a casa è l’immagine dei tanti tifosi del ‘Fosso’, giunti fino in Molise per sostenere i ragazzi, mostrando anche uno striscione per augurare alla nostra bandiera e capitano ‘Lollo’ Pagliari di tornare presto a calcarei campi di calcio. Portare cinquanta persone tra ragazzi e ragazze a Termoli, più di 700 km tra andata e ritorno, non è da tutti, ed è segno dell’affetto che la squadra ha saputo meritarsi. Per il resto la giornata è di quelle da dimenticare, un secco tre a zero a favore del Termoli, apparso più determinato e più pungente. Viceversa, la squadra di Fucili è andata presto in affanno sotto le folate avversarie, magistralmente orchestrate da un Vittorio Esposito in gran spolvero, e concretizzate sotto forma di due reti prima dell’intervallo, un micidiale uno-due cui i ragazzi hanno cercato di replicare, vedendosi annullare una rete prima dell’intervallo e sprecando un paio di situazioni favorevoli per riaprire la contesa ad inizio ripresa, subito prima che lo stesso Esposito concretizzasse un calcio piazzato dal limite dell’area generosamente concesso per un atterramento apparso dubbio. Zero a tre e partita chiusa, tutto il resto era noia, una accademia utile giusto per vedere qualche spunto infruttuoso, con la sensazione che comunque il risultato non sarebbe cambiato".

"Una sconfitta pesante – prosegue – che deve aiutare a fare capire che il cammino è ancora lungo. Meglio allora perdere una gara tre a zero che tre per uno a zero, ora occorre solo rimettersi al lavoro lasciandosi alle spalle la gara odierna, in silenzio e preparando al meglio la sfida di domenica prossima contro il Notaresco. Una gara fondamentale, che molto dirà su quello che ci attende da qui al termine. Occorrerà fare di tutto per vincerla, e per farlo occorrerà presentarsi con la stessa fame mostrata oggi dal Termoli. Da qui alla fine ci sono dieci finali – la conclusione – i ragazzi sanno di non essere mai soli, ed anche in una giornata come quella di oggi sono usciti sotto gli applausi dei propri tifosi. Una unione di intenti simile tra società, squadra e tifosi è una bella premessa per affrontare le gare che rimangono. In alto i cuori, con un ambiente così il ‘Fosso’ ripartirà presto".

Amedeo Pisciolini