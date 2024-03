Fucili: "Non abbiamo concesso nulla. Vincere così vale ancora di più"

Così la vede mister Fucili alla fine: "La vittoria di oggi è fondamentale, quanto meno nel breve periodo. Per noi non è un momento facile, siamo un po’ condizionati da qualche infortunio che ci ha penalizzato, l’ultimo è capitato appena ieri a Fraternali, durante la rifinitura. Sono incidenti che ci hanno costretto a rivedere le nostre scelte, sia come undici iniziale che per lo sviluppo della partita. Ripartire dopo una sconfitta così pesante (a Termoli, ndr) ci dà grande morale. Non dobbiamo stare a guardare la classifica, ma la prestazione, e oggi da questo punto di vista non ho niente da rimproverare ai miei. Non abbiamo concesso praticamente nulla a una squadra in salute che può permettersi di scendere in campo con la mente sgombra… Aver vinto in questa maniera è motivo di grande soddisfazione". Così invece mister Bruno, il tecnico del S. Nicolò Notaresco: "Il nostro approccio alla partita non è stato ottimale e questo errore poi lo abbiamo pagato. Chiaro che poi la partita si è sbloccata con quell’eurogol di Casolla su cui c’era poco da fare".