Fucili non la fa tragica:: "Un tempo per parte"

"Un tempo per parte – dice alla fine il tecnico del Fossombrone Michele Fucili – meglio loro nel primo tempo, dove sono partiti bene. Abbiamo preso gol per una disattenzione su palla inattiva e anche il secondo è stato rocambolesco. All’inizio il Sora ci è stato superiore, invece nella ripresa praticamente abbiamo giocato a una porta, con un assedio di 50 minuti dove però non siamo riusciti a trovare la giocata vincente. A livello di gioco, direi, un tempo a testa in una partita dove il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio".