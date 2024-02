Fucili: "Puniti oltre i nostri demeriti"

Giornata da dimenticare per il Fossombrone, sconfitto con un netto 3-0 al “Cannarsa” contro il Termoli. Gara problematica per i ragazzi di mister Michele Fucili, come sottolineato dallo stesso tecnico: "Il risultato non lascia spazio a tante considerazioni, anche se devo dire che siamo stati puniti oltremodo rispetto ai nostri demeriti". Queste le prime parole di Fucili, che poi analizza la sfida: "Grandissime occasioni non ce ne sono state, il Termoli è stato più bravo nel capitalizzare al massimo le azioni pericolose che ha creato. Una volta preso il secondo gol, poi, la gara è passata sui loro binari ed è stato complicato riordinare le idee".

Una sconfitta pesante, ma il tecnico del Fossombrone non cerca scuse: "Quando si perde 3-0, al netto di come arriva il risultato, l’unica medicina è quella di rimboccarsi le maniche e correggere gli errori. Torneremo in campo a lavorare, pensando subito al prossimo incontro". In conclusione Fucili poi aggiunge: "Il terzo gol del Termoli ha chiuso ogni discorso, mentre sul primo c’è stata una deviazione anche un po’ fortunosa. Sul secondo gol, su calcio piazzato, dovevamo essere più attenti. Lavoreremo su questi errori per cercare di migliorare in vista delle prossime partite a cominciare dalla gara contro il Notaresco".