Fucili: "Si era messa male per noi. Bravi a raddrizzare la partita"

"Sono molto contento di questo risultato, perché recuperare lo svantaggio contro la prima in classifica, considerati tutti i problemi che avevamo, è motivo di grande soddisfazione". Parole di mister Fucili, decisamente soddisfatto: "Soprattutto tenendo conto che la partita si era messa in salita per noi con quel gol preso su una palla inattiva a un paio di minuti dalla fine del primo tempo. A quel punto sembrava che l’inerzia del confronto giocasse a favore della Sambenedettese".

"Una partita a senso unico? Non direi proprio. La gara è stata piuttosto combattuta, in realtà, anche se, chiaramente, in certi momenti c’è stata una inevitabile predominanza della Samb, che è squadra forte, come tutti sanno. Non solo: noi abbiamo pure dovuto sostituire un attaccante e poi quasi subito anche un altro: insomma, in quel momento ci mancavano le risorse. Ma siamo stati bravi a impedire alla Samb di chiudere i giochi. L’obiettivo era tenere la partita aperta fino all’ultimo secondo e poi sfruttare le occasioni che si fossero presentate: mi pare che la missione sia stata compiuta in maniera egregia…".

Alla domanda se i cambi finali di mister Lauro non abbiano agevolato la Forsempronese, Fucili risponde così: "Se entrano Battista, Tomassini e Cardoni, non mi pare proprio si possa parlare di una partita che diventa più facile… La Samb ha così tanti giocatori forti e bravi che non sono i cambi a poter incidere in maniera decisiva. Lo ripeto: bravi noi a rimanere in partita". a.bia.