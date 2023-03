’Fuerza’, l’arte dedicata alle donne Mostra in programma al ’Flaminio’

"Fuerza" è la mostra dedicata a tutte le donne, alla loro rinascita e alla loro forza che verrà esposta questa domenica all’hotel Flaminio di Pesaro, dalle 17 alle 20. L’artista è la 33enne Sofia Bezziccheri, nata ad Urbino, che coltiva la passione per l’arte attraverso l’Action painting; uno stile nel quale il colore viene fatto gocciolare spontaneamente, lanciato o macchiato sulle tele, invece che applicato con precisione e che ha visto esponenti di spicco come Jackson Pollock e lo statunitense Willem de Kooning, che ha sempre preferito il termine "Espressionismo astratto". "Utilizzo le mani come massimo strumento della mia arte. La mostra – spiega Bezziccheri – è composta da 9 quadri, tutti dedicati alle donne, alle loro sofferenze e alla conseguente rinascita. Con la mia arte voglio inviare un messaggio chiaro: noi donne spesso ci facciamo scavalcare, annientare dalle sofferenze, non riusciamo ad aprirci ma se ognuna guardasse il proprio io, scoprirebbe l’enorme forza interiore che possiede". L’ingresso alla mostra di domenica sarà libero e vedrà la presenza dell’artista che conclude: "Una mostra breve, di sole tre ore, dove mi interfaccerò con gli ospiti. Sarà un bel momento di socialità".