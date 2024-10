Fuga di cervelli, la storia: "Io ho scelto la Spagna"

Si parla sempre tanto di "fuga di cervelli", ma perché? Quali sono le motivazioni che costringono moltissime persone, soprattutto giovani, a lasciare la propria famiglia, il proprio Paese, per cercare opportunità all’estero? Questa è la storia di Alessia Pianosi, 26 anni, pesarese laureata in lingue straniere, che è andata a cercare lavoro in Spagna come insegnante.

Alessia, ha provato a partecipare a qualche concorso in Italia?

"Lo scorso anno ho partecipato al concorso straordinario per docenti indetto dal Miur, che prevedeva una prova scritta ed una orale, per la classe di concorso AB24, relativa all’insegnamento della lingua inglese negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Purtroppo, il concorso non era abilitante e ogni regione disponeva di un numero limitato di cattedre da assegnare ai vincitori: siccome avevo studiato e mi ero laureata a Padova, in Veneto, scelsi quella Regione (che aveva solo 19 posti liberi). Nonostante il superamento delle prove, non ho ottenuto il posto: di fronte a questa situazione, ho deciso di cercare lavoro come insegnante di inglese presso accademie private in tutta Italia".

Qual era lo stipendio che le avrebbero offerto qui?

"Dopo aver inviato il mio curriculum, ho ricevuto diverse offerte di lavoro, tra cui a Genova, Milano, Roma e Brescia; tuttavia, gli stipendi proposti erano piuttosto bassi per il costo della vita in queste città. A Roma, ad esempio, mi era stato offerto uno stipendio di 1000 euro al mese. Ricordo che, durante i vari colloqui, prima di comunicarmi l’importo dello stipendio, mi chiedevano ripetutamente se avessi già una sistemazione o dovessi cercarne una. A Milano, invece, l’offerta era di 1500 euro al mese, ma il contratto proposto era un contratto di collaborazione".

Come è arrivata in Spagna e dove lavora in questo momento?

"Mi sono trasferita in Spagna per la prima volta poco prima dell’inizio della pandemia, precisamente a gennaio 2020. Avrei voluto iniziare una magistrale all’estero, ma non sapevo ancora bene cosa e dove, soprattutto perché mi ero laureata poco prima. Quindi, su consiglio di un’amica, ho deciso di lavorare per alcuni mesi come ragazza alla pari a Saragozza: l’esperienza si è rivelata molto positiva, ma a causa della pandemia sono rimasta bloccata in Spagna fino a giugno e la sensazione di impotenza e l’impossibilità di essere vicina alla mia famiglia mi hanno spinto a tornare in Italia. Successivamente, dopo un periodo di Erasmus a Saragozza e un tirocinio come insegnante di italiano a Barcellona, mi sono nuovamente trasferita in Spagna, questa volta a Bilbao, dove da quasi due anni lavoro come insegnante di inglese presso un’accademia privata".

Si trova bene, anche economicamente?

"Decisamente sì. Sebbene gli stipendi degli insegnanti nelle accademie private si aggirino intorno ai 1200-1300 euro al mese, il costo della vita è decisamente più basso rispetto all’Italia, consentendo di vivere comodamente. Basti pensare che con 50-60 euro è possibile, almeno nel mio caso, fare la spesa per un intero mese".

Che consiglio vorrebbe dare a chi vorrebbe intraprendere il suo percorso?

"Senza dubbio, trovare il coraggio di lasciare il proprio Paese, separarsi da amici e familiari, e ricostruire la propria vita da zero non è facile. Tuttavia, uscire dalla propria zona di comfort e intraprendere nuove esperienze all’estero, anche solo per qualche mese, offre grandi opportunità e arricchisce profondamente il proprio bagaglio culturale. A coloro che desiderano seguire un percorso simile al mio, o intraprendere un’avventura analoga, direi che non è mai troppo tardi per farlo. È meglio provare e capire se sia stata la scelta giusta o meno, piuttosto che restare con il rimpianto di non averci mai provato".

Alessio Zaffini