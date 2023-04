"Fuga di gas in cucina, così ci siamo salvati"

"Ci siamo accorti che la nostra casa era completamente invasa dal gas e d’istinto abbiamo aperto tutte le finestre, così ci siamo salvati". Disavventura a lieto fine quella di due coniugi che hanno rischiato tanto per avere dimenticato il gas aperto del loro fornello in cucina.

Sono circa le diciassette del pomeriggio, due persone che vivono insieme, di circa sessant’anni, fanno il loro rientro a casa dopo la passeggiata per smaltire i pranzi delle festività di Pasqua che hanno passato nella loro abitazione nella zona di Pantano. Improvvisamente, appena aprono la porta, si accorgono che qualcosa non va. Nella loro abitazione c’è una terribile puzza di gas. Mantengono la calma, in un primo momento pensano a un guasto, ma la prima cosa che fanno, raccontano, "è precipitarci alle finestre per aprirle e dare ossigeno alla casa, senza toccare alcun interruttore della luce né chiamare i vigili del fuoco che avremmo avvisato dopo, nel caso il problema non si fosse risolto. Abbiamo ispezionato quindi la casa e ci siamo accorti che la perdita era da ricondursi ai fornelli della cucina. Avevamo infatti chiuso solo parzialmente il gas che aveva così iniziato a propagarsi per tutta la casa. Siamo rimasti fuori quattro ore e quando siamo rientrati praticamente all’interno non c’era più ossigeno". Una situazione di pericolo non solo per loro, ma anche per l’intero stabile a più piani.

d.e.