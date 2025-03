Fuga di gas provocata da una frana. Vigili del fuoco evacuano famiglia

Una famiglia di tre persone è stata evacuata dalla propria abitazione per una fuga di gas. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15,15 a Castel Cavallino di Urbino, in via Monte Calende. Le tre persone che si trovavano in casa hanno iniziato ad avvertire un forte odore di gas e un sibilo proveniente dalla zona circostante. Hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area. È stato necessario evacuare i tre residenti che hanno fatto rientro nel tardo pomeriggio quando i tecnici di Marche Multiservizi hanno interrotto il flusso a monte della perdita.

La rottura, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata provocata da una zona franosa. In quell’area, infatti, si è verificato uno smottamento che ha causato la spaccatura. I tecnici di Marche Multiservizi si sono occupati quindi di mettere in atto la procedura prevista in questi casi che prevede l’interruzione dell’erogazione del gas per motivi di sicurezza. Sono state interessate dall’interruzione circa una quindicina di utenze. L’intervento è stato condotto con tutti gli operatori e i mezzi disponibili, 15 persone in tutto, e due escavatori che hanno effettuato l’intervento e la riparazione. I lavori sono proseguiti anche durante la notte, pur nelle difficoltà dovute al maltempo e alle condizioni del terreno franoso. Tutto questo non ha facilitato l’operazione che, tuttavia, è proseguita senza sosta con l’obiettivo di riattivare il gas alle quindici utenze già nella mattinata di oggi.

ant. mar.