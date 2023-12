Folle corsa in auto, gip convalida ma scarcera i 2 giovani: andranno ai domiciliari da parenti

Pesaro, 27 dicembre 2023 – Li hanno scarcerati , pur riconoscendo che sono pericolosi. Il gip Antonella Marrone ha deciso ieri di convalidare gli arresti dei fuggiaschi della Ford Puma inseguiti la sera del 22 dicembre scorso e catturati dalla polizia in Largo Aldo Moro ma non ha ritenuto di lasciarli in carcere. Andranno ai domiciliari col braccialetto elettronico.

La Ford Puma dei due giovani corrieri della droga carambolata in Largo Aldo Moro dopo esser stata speronata dalla volante; nel tondo, Gianalberto Collini Mochi Zamperoli

Il primo, Abder Leghouris, 23 anni, senza fissa dimora, ma con domicilio a Milano, il conducente della Puma, è stato accompagnato a casa dai genitori che abitano nella nostra provincia e lì dovrà rimanere senza avere contatti con nessuno.

La seconda, Khalil Hoda, 25 anni, di Valdobbiadene, Treviso, tornerà a casa sua. Sono i due giovani che hanno tagliato mezza Pesaro ai 130 km/h con la polizia dietro di loro fino a schiantarsi all’incrocio tra viale della Vittoria e Largo Aldo Moro. Hanno risposto alle domande del giudice spiegando, il conducente della vettura, che aveva appuntamento per la consegna della droga all’altezza di un distributore sulla statale poco prima di Fano.

Gli erano stati promessi 500 euro. Ma il compratore dei 5 chilogrammi di droga non si è presentato, così il 23enne marocchino, insieme alla connazionale 25enne, avrebbe iniziato un andirivieni lungo la statale che è stato notato dal sistema targasystem tanto da indicare la Ford Puma come macchina sospetta.

Così una volante di polizia di Fano l’ha intercettata accendendo i lampeggianti e la sirena per indurla a fermarsi. La Ford ha fatto finta di farlo per poi riprendere la fuga verso Pesaro inseguita dalla volante fino a piombare dentro la città bruciando semafori e precedenze.

Una volante l’ha speronata all’incrocio con Largo Aldo Moro ed ha interrotto la fuga della Puma. Un attimo dopo, Abder Leghouris ha tentato di fuggire a piedi con i 5 chilogrammi di droga mentre la donna non è riuscita a farlo perché incastrata.

Il placcaggio da parte di un cliente dello Zanzibar, Gianalberto Collini Mochi Zamperoli, di 32 anni, romano ma con una casa a Pesaro per le vacanze, ha messo fine alla fuga ancor prima dell’arrivo della polizia.

Ieri, Abder Leghouris ha risposto alle domande del gip (era accusato di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale) ammettendo tutto, mentre la ragazza ha detto di non aver saputo che l’amico trasportasse droga. Non le hanno creduto ma fa lo stesso. Entrambi sono tornati a casa. Il pm aveva chiesto per loro il carcere ritenendo che la società fosse più sicura con loro in cella.

ro.da.