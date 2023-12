Folle fuga finita con lo schianto, il giovane che ha placcato il bandito: "Così ho preso lo spacciatore”

Pesaro, 24 dicembre 2023 – Si chiama Gianalberto Collini Mochi Zamperoli. Ha 32 anni. Maturità classica. Laurea in farmacia, solo sfiorata. Ha fatto anche il fotografo. Odia i social. Ora lavora con l’amico Edoardo nel settore del tessile-abbigliamento, "un piccolo imprenditore", si definisce, e sorride.

Gianalberto a sinistra con il padre e la madre, nella villa Le Limonaie, a Muraglia

Di regola abita a Roma, ma spesso, da una vita, trascorre periodi a Pesaro, dove abita alle ’Limonaie’, il palazzo storico che la famiglia Mochi Zamperoli possiede a Muraglia. Venerdì scorso, alle 20 circa, guardava la Lazio con l’amico Edoardo, allo Zanzibar. Con lui c’era il suo cane, Brando, che, rettifichiamo, non è un "bastardino nero", come scritto ieri, ma un English Staffordshire bull terrier, di 10 anni, che lo segue ovunque.

Gianalberto, cominciano dall’inizio: venerdì lei aveva il bicchiere di vino in mano e ...?

"Ero allo Zanzibar, bevevo il vino, c’era la Lazio, anche se a me del calcio non importa, ma importava al mio amico Edoardo, che è laziale, era con me. Sento un gran botto. E vedo la Volante della polizia che si schianta contro il muro davanti al Piadificio e uno che scappa dall’auto".

E lei?

"Mi sono detto: che fai, lo lasci correre?"

Vero che uno che scappa è losco, ma lei è schizzato, dietro di lui, senza incertezze, né paura...

"Era lampante che stesse facendo qualcosa di male. Un ragazzo vicino a me gli ha dato una spinta, due volte, ma non è riuscito a fermarlo. Io mi sono gettato su di lui, come un portiere che gioca a calcio".

Lei ha giocato a calcio?

"Sì, in porta, una volta ho giocato un amichevole, in campo c’era Aldair mentre Cafu guardava sugli spalti. E da ragazzino mi chiamavano Spiderman".

Quindi lei blocca il pusher...

"Sì, ma la prima volta mi scappa. Cadiamo tutti e due. Lui fa altri 15 metri, io mi rialzo. A quel punto ho fatto il placcaggio tipo rugby e l’ho atterrato di nuovo. Stavolta non si è mosso. Poi l’ho lasciato al poliziotto che è arrivato subito dietro".

Gianalberto, magari uno così poteva essere armato: pistola, coltello. Lei paura, no?

"Io ho una paura estrema degli aghi, se vedo una siringa svengo, ma davanti a coltelli e pistole no"

Ah ecco...

"E’ che vengo da Roma, ne ho viste tante. Una volta a casa nostra hanno tentato di aprirci la casa con la fiamma ossidrica, io e mio babbo li aspettavamo in giardino, io con una racchetta da tennis, lui con una sciabola. Comunque so come si toglie il coltello a uno che ce l’ha in mano".

Quel pusher correva forte...

"Appunto, l’ho fermato. Anche se un mio amico m’ha chiesto: scusa, era grosso? Io: no, era mingherlino. Allora ’non hai fatto nulla’, m’ha detto, ...e rideva"

A parte un altro che ha dato un paio di spinte al pusher, lei è l’unico che si è mosso...

"Vero, infatti mi sono detto: ma la gente qui non reagisce? Ma allora il mondo non ha più valori? Quel tipo ha rischiato di provocare una strage, andava fermato. Eppure nessuno si muoveva per bloccarlo, c’erano 50 persone, è una follia che nessuno si sia mosso. Eppure i pesaresi sono sportivi...Dicono che vanno sempre in palestra... Almeno fagli uno sgambetto..."

E invece lei gli si è gettato addosso due volte...

"Sì, a me scatta questo senso della giustizia. Io ai bulli a scuola gli menavo".

Lei mena solo, non le prende?

"Come no, ne ho prese e tante. A Campo dei Fiori, mi ricordo, un giorno me ne sono ritrovati una ventina addosso, a volte mi vestivo pesante, per attutire i colpi".

A proposito, dopo quei due placcaggi, nessuna conseguenze, per lei?

"Stamattina mi faceva male un fianco e avevo il ginocchio gonfio. E poi papà (e guarda il padre e si tocca il fianco, ndr) mi sa che questa costola è incrinata, che dici?". Il padre, lì accanto, lo guarda e ride.

Qualcuno, pensando al suo gesto, ha usato la parola «eroe».

"Macché eroe, io sono uno normale, ma bisognava che qualcuno corresse dietro a quel tipo".

Magari in tanti hanno paura, «mi metto nei guai» ecc... Non tutti sono come lei...

"Allora vuol dire che sei fatto male...".

Lei la fidanzata ce l’ha?

"Sì, da pochi mesi, sto bene con lei, davvero, si chiama Laura"

E cosa le ha detto Laura, dopo questo placcaggio?

"Hhe ho fatto bene, ’ma stai attento che non siamo tutelati...’ Insomma, diceva che se fai certe cose poi in galera rischiamo di andarci noi".

E quindi?

"Io tanto i danni non li pago, sono nullatenente, e poi in carcere mi faccio gli amici anche lì".