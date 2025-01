Fuggì di casa in lacrime e tremante. Il gip ascolta bambino di 11 anni

E’ stato ascoltato in incidente probatorio, in audizione protetta e alla presenza di uno psicologo. Lui ha 11 anni e l’indagine in cui testimonia riguarda l’accusa di maltrattamenti in famiglia a suo danno per cui sono indagati la mamma 44enne e il compagno di lei, 31enne. Lei, difesa dagli avvocati Filippo Ruggeri e Giulia Gentili, è pesarese ma convive con il fidanzato a Fano. Quest’ultimo è assistito dall’avvocato Matteo Mattioli. Il piccolo non ha confermato le accuse raccontando al gip una versione che negherebbe l’ipotesi dei maltrattamenti. "Siamo soddisfatti – sottolinea Mattioli - in quanto non sarebbero emersi elementi di una condotta pregiudizievole per il minore. Confidiamo in una richiesta di archiviazione". Secondo l’accusa il piccolo era fuggito di casa e i vicini lo avrebbero trovato in lacrime e tremante. Avrebbe raccontato di aver visto la mamma calarsi dalla finestra perché "voleva andare a drogarsi a Pesaro".