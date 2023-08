Fulvi (Pd): "Rossi copia i progetti fatti da noi"

Il “tema sanità“ è origine di infiniti scontri politici. Anzi, c’è anche chi pensa che il Pd abbia perso le elezioni regionali scorse in buona parte per la gestione sanitaria. Il tema è quindi delicatissimo. "Siamo al paradosso – dichiara la segretaria provinciale del Pd, Rosetta Fulvi – perché il consigliere regionale Giacomo Rossi ha proposto soluzioni per la sanità dell’entroterra spacciando come propri progetti e percorsi creati dal centrosinistra nella precedente legislatura. Mi riferisco all’approvazione, nel 2018, dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Umbria per garantire ai marchigiani, soccorsi nel Comune di Apecchio in caso di codice rosso (ed anche giallo su richiesta), l’accesso all’ospedale di Città di Castello, vista la vicinanza geografica rispetto ad altre strutture ospedaliere delle Marche. Rossi – continua Fulvi – in occasione dell’approvazione del piano socio-sanitario regionale, voluto e approvato dalla destra, propone di estendere il servizio anche al Comune di Cantiano verso l’Ospedale di Gubbio, dichiarando di non aver mai capito perché non fosse stato fatto prima viste le caratteristiche analoghe dei comuni di Apecchio e Cantiano. Ed è proprio qui, scomodando un detto locale, che casca l’asino! Rossi finge di non sapere o non si informa. In ogni caso il risultato non cambia: cerca visibilità raccontando bugie e nascondendo il lavoro di altri. E’ necessario – incalza Fulvi – ristabilire la verità e informare i cittadini ricostruendo i fatti".

Prosegue la Fulvi: "l’ex consigliere regionale Traversini, che si occupava dei problemi delle aree interne, aveva lavorato in accordo e sotto la direzione del presidente Ceriscioli con l’amministrazione comunale di Apecchio e risolto il problema di quel Comune per quanto riguarda il ricovero presso l’Ospedale di Città di Castello. Inoltre in accordo con l’Umbria, nel 2018, si era ritenuto necessario presentare solo la richiesta per Apecchio che, anche se molto simile come situazione, aveva una posizione piu complicata di Cantiano (basti pensare alla distanza da Urbino nonostante la presenza sul posto di un’ambulanza convenzionata con servizio efficiente). Concluso l’accordo per il Comune di Apecchio – precisa Fulvi –, Ceriscioli e Traversini iniziarono il percorso anche per Cantiano per dare la possibilità ai cittadini cantianesi, una volta chiamato il 118 e non solo per il codice rosso, di scegliere dove ricoverarsi (Urbino o Gubbio). Per questo dopo contatti presi dalla Dirigente del Servizio Salute Di Furia con la dirigenza umbra, il 5 marzo 2020 è partita partita dalla Regione Marche la lettera di richiesta ufficiale".

Ma non tutto andò in porto: "Nell’autunno 2019 cambia l’amministrazione regionale umbra (da centrosinistra a centrodestra) e il dirigente Claudio Dario improvvisamente lasciò l’incarico". Risultato? Gli umbri non risposero mai alla richiesta di accordo su Cantiano.