Fumano carbonara e amatriciana. Ecco la cucina che scalda il cuore

PESAROOra che l’inverno imperversa, possiamo apprezzare meglio l’affetto che la cucina romana che Eugenio Bartolomei e suo papà Marcello dispensa all’Eden, locale sulla Panoramica San Bartolo noto negli anni 70 e 80 per il suo tennis club, e oggi sede di un ristorante vero, dove la materia prima è scelta con cura e i piatti sono preparati con amore e voglia di trasmettere e appagare l’appetito. Qui si cucina un pezzo di Roma che scalda il cuore: la carbonara vera e cremosa, fatta con le uova del nostro entroterra, con il guanciale di amatrice con il giusto spessore, succulento, e il pecorino romano che Marcello fa arrivare appositamente. Potete scegliere tra bucatini e mezzemaniche, così come per l’amatriciana che è avvolgente, anch’essa cremosa, profumata, saporita, insomma un gran piatto. E che dire della gricia, con guanciale e pecorino ma senza pomodoro, l’antesignana dell’ amatriciana? Ugualmente e semplicemente buona. Ma ancora prima potete assaggiare una parmigiana di melanzane alla romana delicatissima e ghiotta, un piatto di una eleganza rurale straordinaria, così come la trippa che Marcello fa esattamente come la cucinava sua nonna, la signora Maria, che gestiva una antica osteria nel quartiere di San Lorenzo a Roma: è qui che Marcello da bambino ha gustato la vera e buona cucina romana, la stessa che ha portato a Pesaro.Ci sono poi i secondi: la coda alla vaccinara, l’abbacchio. Tra i vini, il fresco ed elegante Bianchello tradizionale Guerrieri, da abbinare alla carbonara, e, della stessa cantina, il Colli pesaresi Sangiovese doc (anche la mezza bottiglia) con il suo frutto rosso speziato, che invece abbinerete a coda alla vaccinara, trippa e soprattutto ai rigatoni o ai bucatini all’amatriciana. E chi non mangia mai dolci dopo il pasto dovrà ricredersi, perché qui la "mattonella" è spaziale: tiramisù alla romana ripieno di gran gusto da divorare con gli occhi e senaa timori: perché, nonostante la mangiata pantagruelica, gli ingredienti sono talmente freschi e di qualità che riposerete felicemente.d. e.