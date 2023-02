Fumatori al chiuso e baristi in nero: multe

Multe per un totale di oltre 15mila euro al titolare del Miù, la discoteca della Valcesano dove sono stati riscontrati l’impiego di lavoratori in nero, il mancato rispetto di alcune norme relative alla tutela della salute e della sicurezza del personale, e violazioni del divieto di fumo nei luoghi chiusi. Le sanzioni sono il risultato di un controllo eseguito domenica pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Fano, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Pesaro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ancona.

Per quanto riguarda la normativa sul lavoro è stato contestato al gestore della struttura il mancato rispetto degli obblighi di formazione e di quelli di informazione dei dipendenti in materia antinfortunistica, volti alla prevenzione dei rischi; e l’assenza di un piano di valutazione del livello del rumore e dell’adozione, in questo specifico ambito, degli accorgimenti necessari alla salvaguardia della salute del personale. Sempre con riguardo alle norme sul lavoro, la cosa più grave che è emersa è la presenza di due baristi senza un contrato di regolare assunzione, che ha determinato l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, condizionato alla regolarizzazione rispetto alle prescrizioni di legge.

Hanno dato, invece, esito negativo, nel senso che tutto è apparso in regola, i controlli riguardanti ulteriori servizi di sicurezza, le misure antincendio e le verifiche sul divieto di somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni. Fra i numerosi clienti presenti domenica pomeriggio nella discoteca, cinque sono stati sorpresi a fumare all’interno del locale e nei loro confronti è scattata la sanzione amministrativa, che prevede il pagamento di una somma minima di 27,50 euro (se si paga subito), fino ad un importo che può essere dieci volte superiore e quindi arrivare a 275 euro. L’attività è stata sospesa fino a che non si rimetterà in regola.