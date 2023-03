Fumo dall’antifurto Arrivano i pompieri

Allarme fumogeno al bar Cicogna, in via Einaudi, nella zona industriale di Bellocchi, ieri alle 20. Il sistema antifurto nebbiogeno è scattato probabilmente per un tentativo di intrusione o un cattivo funzionamento attirando l’attenzione degli automobilisti, che hanno lanciato l’allarme. I vigili del fuoco di Fano sono entrati all’interno con gli autorespiratori. I locali si sono saturati di vapore bianco, che impedisce la visibilità, vanificando le razzie. L’allarme è rientrato dopo circa mezzora.

Marco D’Errico