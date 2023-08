"Fumo vietato in battigia, ma non fra gli ombrelloni"

Gentile lettore, con una immagine suggestiva dell’attuale stato del mondo potremmo figurarci che tutti stiamo vivendo dentro una enorme camera a gas che si va sempre più saturando, litigando fra noi se qualcuno ne aggiunge un po’ accendendo una sigaretta. La norma che permette il fumo fra ombrelloni e sdraie ma non in riva al mare sembrerebbe una follia senza capo né coda. Senza scivolare nella saccenteria o nei luoghi comuni il senso vero è che quando dietro ad un fenomeno c’è un consistente interesse economico si troverà sempre il modo di arrivare a compromessi. Sta scritto anche sulle scatole di sigarette che il fumo è nocivo ma è solo un contentino per salvare le apparenze: l’industria del tabacco è fiorente e potente e nessuno al mondo avrà mai forza e potere per dedurne che, se le cose stanno così, le sigarette non di fabbricano più. O vogliamo prendere l’esempio fondamentale che è quello della droga che fattura più delle automobili? Più in là ci sta un principio secondo me inderogabile: se io voglio fumare devo poter fumare. Il problema è stabilire bene dove lo posso fare per non disturbare e soprattutto danneggiare gli altri. Come dice lei ci vorrebbero decisioni "più coraggiose", ma chi le prenderà?