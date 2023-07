Fumo da Villa Pavarotti a Pesaro, arrivano i pompieri: era solo un barbecue

Pesaro, 9 luglio 2023 – Paura per quello che sembrava un incendio ieri alle 18 a Villa Pavarotti. Qualcuno ha visto alzarsi del fumo che sembrava aver attecchito nel bosco del San Bartolo. Lanciato l’allarme, sono arrivati subito i vigili del fuoco nel punto indicato, ossia la villa trovando il cancello chiuso. A quel punto è stato aperto, i pompieri sono saliti scoprendo che il fumo era di un barbecue. L’addetto lo aveva appena acceso in preparazione di una cena prevista per la serata. Gli è stato consigliato di avvisare prima di far salire fumo da un luogo altamente soggetto a pericoli incendi.

A proposito di barbecue, intervento dei vigili del fuoco di Fano sempre oggiper un incendio in via Faa di Bruno. Per cause da accertare, un tubo che portava il gpl alla griglia si è staccato innescando un incendio. Fuggi fuggi, un bimbo ha inciampato, arrivo anche dell’eliambulanza. Per nulla.