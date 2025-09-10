Funerale di Alessandro Ugolini: giovedì 11 settembre ai Cappuccini

Pesaro, 10 settembre 2025 – Pesaro si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Alessandro Ugolini, per tutti semplicemente Ale, scomparso improvvisamente a soli 50 anni. La sua partenza lascia un vuoto enorme, difficile da raccontare, perché Ale era una presenza vulcanica, ironica e diretta, capace di guardare la vita e le persone senza filtri.

Il rosario sarà recitato oggi alle ore 18, nella chiesa di San Francesco d’Assisi (Cappuccini), la comunità a cui era molto legato. Il funerale si terrà invece domani, giovedì 11, alle ore 15.30, sempre ai Cappuccini.

Ad accompagnarlo nel ricordo e nella preghiera saranno la moglie Tania, la figlia Maria Giulia, la mamma Rosella, la sorella Annalisa e il nipote Edoardo insieme ai tanti amici che in questi giorni lo stanno salutando con affetto e gratitudine. Domani, ai Cappuccini, Pesaro lo abbraccerà un’ultima volta.