Funerale di Pierpaolo Panzieri: lacrime e folla in Duomo a Pesaro

Il funerale di Pierpaolo Panzieri, ucciso a 27 anni

Michael Alessandrini: “L’ho ucciso e lo rifarei, non mi pento per niente. Ho obbedito al volere di Javè”

Pesaro, 18 marzo 2023 – Fiori colorati sulla bara e rose bianche nelle mani dei tantissimi amici: le campane di del Duomo di Pesaro – che dista poco dalla casa dove è avvenuto l’omicidio - suonano a lutto quando la bara di Pierpaolo Panzieri entra in chiesa, tra due ali di folla (video). Subito dietro alla bara anche la famiglia e la mamma che ha scelto di fare una donazione ai bimbi per l’Etiopia.

My player placeholder

Sono oltre trecento coloro che hanno voluto esserci al funerale al ragazzo di 27 anni ucciso, presente anche il sindaco Matteo Ricci, che ha salutato la famiglia. Toccante la lettera alla fine della cerimonia della cugina: “Viviamo in un mondo in cui non puoi dare il tuo cuore alle persone. Lui ci avrebbe detto divertitevi e cantate, fino allo sfinimento. Urlate e piangete. Grazie Pierpaolo per le poesie che ci hai lasciato. E della passione che avevi ...”.

“Quello che è avvenuto ha segnato la famiglia e la città intera – ha scandito parroco del duomo, don Stefano Brizi -. Pierpaolo trasmetteva la voglia di vita a tutto tondo. Ci sarà un posto per lui nell'orchestra del cielo”.

Intanto, Michael Alessandrini, il killer che ha ucciso a coltellate quel ragazzo buono, l’unico che lo accogliesse ancora in casa, anche ieri ha ribadito la sua confessione: “L’ho ucciso e lo rifarei, non mi pento per niente. Ho obbedito al volere di Javè”.