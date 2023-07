In 2mila ai funerali di Sofia Fraternale, il parroco: “Se siete qui è perché vi ha indicato qualcosa”

Pesaro, 20 luglio 2023 – Compagni di scuola, amici, famigliari: davvero tante persone, ben 2.000, presenti per l’ultimo saluto a Sofia Fraternale nel campo sportivo della chiesa di Santa Maria di Loreto.

Le celebrazioni si sono tenute da don Giuseppe Fabbrini, che in un passaggio della sua omelia ha detto: “Se siete qui è perché Sofia vi ha insegnato qualcosa, anzi vi ha indicato qualcosa, che è Cristo Gesù. Non vivete questo momento solo in modo emozionale, come fosse un attimo staccato dalla storia di Sofia. Interrogatevi come lei sulle vostre fragilità, sulle inquietudini dell'anima. La vita è cosa seria. Tutte le mattine siamo costretti a scegliere tra un tutto che finisce nel niente e la vita che può avere uno scopo”.

Poi rivolto ai numerosi amici e più o meno coetanei della ragazzina: “Custodite gelosamente il segreto della vostra amica Sofia e sforzatevi di vivere un'umanità nuova, ne abbiamo tutti estremo bisogno”.

La giovane, morta a 16 anni per un tumore, ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei genitori e di tutti quelli che la conoscevano. Ma ha anche lasciato esempi di luce e coraggio, lei che non si è scoraggiata nonostante la malattia e ha unito tutta la comunità fino all’ultimo momento.

Fiori, foto e colori per ricordarla nel giorno dell’addio – un giorno di sole, come solare era lei –, ma anche la presenza di tanti suoi amici dell’Oratorio di Loreto e quelli del gruppo CL gioventù studentesca ma anche quelli degli scout di cui faceva parte. Da Ancona, suo nonno Eraldo è arrivato con i bersaglieri.

Grande commozione tra la folla presente per il funerale di Sofia Fraternale

A Sofia era stato diagnosticato un tumore il 26 febbraio 2022, due giorni prima del suo quindicesimo compleanno. Una diagnosi avvenuta tramite risonanza magnetica e biopsia. "Quando abbiamo avuto la notizia per me e mio marito è stato come una folgore: abbiamo provato rabbia la stessa provata dalla mia Sofia”, ha raccontato la mamma Lucia Cantarini. Poi però Sofia ha avuto la forza e il coraggio di accettare, andare avanti combattendo fino all’ultimo minuto. E così andandosene ha lasciato attorno a sé “una testimonianza di luce”.