Funerali di Stato di Arnaldo Forlani: bagno di folla a Roma, ma nessun rappresentante di Pesaro

Roma, 10 luglio 2023 – C'erano l'Italia di ieri e oggi, ai funerali di Arnaldo Forlani. C'erano l'Italia di destra e sinistra. Non c'era il Comune di Pesaro, sua città natale. Non c'era nessuno in rappresentanza. E neanche un simbolo.

"Una vergogna - sottolinea una delegazione di ex politici pesaresi e non solo - che ai funerali di Stato di un ex presidente del Consiglio pesarese il Comune non abbia ritenuto opportuno di far sentire la sua presenza". Polemica rimarcata anche dai rappresentanti di tutte le altre province marchigiane, tutti presenti alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, dove a celebrare i funerali è stato monsignor Paglia che ha sottolineato le doti di "onestà, pace, lealtà e coerenza portate avanti da Arnaldo Forlani".

Alla cerimonia di Stato, accolta da un picchetto d'onore, in prima fila c'era il Capo dello Stato, Sergio Mattarella oltre a una rappresentanza di palazzo Chigi, a Pierferdinando Casini, all'ex premier Matteo Renzi e a tantissime altre figure della politica italiana. Un bagno di folla ha infine omaggiato il feretro di Arnaldo Forlani per il quale a Pesaro sarà celebrata una cerimonia a fine agosto.