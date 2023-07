"Funghi, niente corsi per legge e dialogo costruttivo con i micologi esperti del Caam"

"Mi spiace dover nuovamente intervenire – tiene a sottolineare il Consigliere dei Civici Marche Giacomo Rossi – per smentire le dichiarazioni fatte dal presidente del gruppo micologico Bresadola Marco Maletti che ho la netta sensazione che cerchi di creare fumo dove fumo non c’è e mi sembrava di averlo ben chiarito nell’articolo pubblicato la scorsa settimana, ma ripeterò il concetto: i corsi non vengono più organizzati dal gennaio 2023, cioè dall’entrata in vigore della modifica di legge, perché appunto per legge non sono più previsti ma del vuoto normativo di cui si parla non ne rilevo traccia. Basterebbe guardare gli atti della Regione per rendersene conto, l’ultimo corso on line si è tenuto dal 29 novembre 2022 al 22 dicembre e 2022 e con decreto n. 40 del 01-02-2023 è stato pubblicato l’elenco degli idonei ai quali è stato regolarmente rilasciato il patentino per la raccolta".

"Con l’associazione micologica Caam – incalza Rossi – abbiamo da tempo aperto un dialogo produttivo e deciso di comune accordo di vedere come funziona questa nuova norma al primo anno di applicazione, per poi eventualmente valutare in accordo anche con loro se modificare qualcosa. Vorrei inoltre evidenziare a Maletti che la gente che lui definisce “non competente“ e che ha preparato le domande degli esami, altri non sono che i micologi delle Ast. Prima di definirli non competenti ci penserei bene. A Maletti – conclude Rossi – a differenza di quello che dice, ho detto di chiamarmi e prendere appuntamento per vederci, come faccio con tutti. Non gli ho mai detto che l’avrei richiamato io. Se poi Maletti intende attaccarmi politicamente senza criterio, continuasse pure".

am.pi.