Fuoco in lavanderia, tutti fuori per il fumo

Incendio ieri pomeriggio in un seminterrato dell’hotel Spiaggia in viale Trieste, in particolare nella lavanderia. Sembra che il fuoco sia partito da un corto circuito e ben presto si è formata una colonna di fumo che ha invaso i vari piani dell’albergo. Le fiamme, all’arrivo delle squadre di pompieri, sono state spente rapidamente ma per gli effetti del fumo è stato necessario provvedere all’evacuazione di tutti gli ospiti. Per farlo, la pollizia ha chiuso viale Trieste deviando il traffico in modo da consentire una via di fuga in sicurezza agli ospiti. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118. I sanitari hanno effettuato un controllo agli ospiti dell’hotel per verificare se avessero respirato fumo. Dalle verifiche non ci sono stati casi di intossicazione. Nel giro di qualche ora, il fumo si è dissolto, la lavanderia è stata messa in sicurezza e gli ospiti sono rientrati in hotel.