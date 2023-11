Fuori Brodetto, altro giro di sapori. Ecco dove attovagliarsi

Altre serate speciali in programma per gustare e votare il migliore piatto di brodetto. Sono cinque i ristoranti della quinta settimana (dal 9 al 13 novembre) di Fuori Brodetto, l’iniziativa promossa da Confesercenti per far conoscere e valorizzare il brodetto e le altre eccellenze del territorio. Primo appuntamento della settimana domani al ristorante Gibas (Pesaro Strada Panoramica, 0721 405344). "Il nostro brodetto – afferma il titolare Stefano Andruccioli - inizia alle prime luci dell’alba, all’asta, nella selezione delle migliori specie ittiche". Venerdì 10 novembre sarà il turno del ristorante La Riva Da Franco (Marotta lungomare Colombo, 0721. 960816) con il piatto preparato dallo chef Fabrizio Granadiglia. "Il nostro brodetto è un piatto estremamente ricco – spiega il titolare Franco Tomassetti - realizzato con almeno 15 tipologie di pesce differenti". Sabato 11 novembre il brodetto sale in collina, al ristorante Casa Oliva (Colli al Metauro, Via Castello 19, 0721.871239): "Per Casa Oliva è la prima partecipazione al Fuori Brodetto e siamo felici di esserci" racconta lo chef Massimo Moreno Cremonesi. Si prosegue domenica 12 novembre Da Ciarro proprio nel cuore del Lido di Fano (viale Cairoli 90, 0721.806315). "Il nostro brodetto è preparato secondo le vecchie usanze dei marinai – spiega il titolare Cristian Ciaroni – che utilizzavano il pescato a loro disposizione, la conserva di pomodoro e una buona quantità di aceto rosso". La settimana del Fuori Brodetto chiude lunedì 13 novembre con la serata speciale proposta Dalla vecchia zia Ada (Fano, viale Romagna, 83B, 0721.820797): "Per la nostra proposta di brodetto alla fanese siamo partiti con il prodotto che più rappresenta ‘La vecchia zia Ada’: la pizza – afferma il titolare Luca Cervo –. Nasce così la ‘scrocchiante’ – questo è il nome della base di ‘Pizza Bro’ – base ideale per accogliere il brodetto alla fanese".

Durante le serate speciali oltre a degustare il piatto proposto dal ristorante, si potrà votarlo attraverso una scheda dedicata. Il voto popolare, sommato a quello dei giurati tecnici, decreterà i due brodetti finalisti che si sfideranno il 26 novembre a Villa Piccinetti. Alla serata parteciperanno anche i 5 lettori del Carlino che avranno inviato il maggior numero di coupon (vedi foto) in redazione entro il 20 novembre. In palio 5 cene per due.