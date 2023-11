Fuori Brodetto, altro tuffo nella zuppa

Un nuovo tuffo nella zuppa di pesce grazie a Fuori Brodetto di Confesercenti e alle serate speciali nei ristoranti della provincia. Il primo appuntamento della settimana è domani, all’Osteria Le Cesarine (via Garibaldi, 108 Fano - 348 5141634) degli chef Federico Canestrari e Andrea Urbinati che per la serata speciale propongono un brodetto super classico. Venerdì sarà il turno del ristorante Al Vecchio Doc (lungomare Simonetti 9, zona Lido, Fano, prenotazioni allo 0721.807641) che proporrà la sua personale interpretazione della ricetta "rispettando la storia e gli usi di Fano". Parola di Emilio Ruta. Da Santin Braceria del patron Stefano Gaggia si cena sabato (viale Adriatico,80, Fano, 0721 805507). Qui è servito il brodetto della tradizione fanese con solo pesce fresco, in base al pescato del giorno. Poi ancora il ristorante Sapori romani (via San Francesco D’Assisi, 13, Fano - 370 120 5010), locale specializzato in cucina tipica della Capitale, ma per la serata speciale di martedì 7 novembre, si accendono i fornelli per sua "maestà il brodetto", assicura il titolare Alessio Cochi. Chiude la settimana La Mandria (viale Buozzi, 2426, Fano – 0721 825875) mercoledì 8 novembre. Il ristorante si trova vicino l’antica Porta della Mandria, lungo le mura augustee e da anni offre ai suoi ospiti specialità di carne da tutto il mondo preparata alla brace e pizza cotta nel forno a legna. Piatto fuori menu è il brodetto "proposto nella sua versione classica" spiega la titolare Carlotta De Sanctis.

Quanti parteciperanno alle serate speciali potranno fare parte della giuria votando il brodetto proposto dal ristorante. Il voto popolare andrà ad aggiungersi a quello della giuria tecnica e decreterà i due brodetti finalisti che si scontreranno nella serata di gala conclusiva in programma il 26 novembre a Villa Piccinetti. Alla serata parteciperanno anche i 5 lettori del Carlino che avranno inviato il maggior numero di coupon in redazione entro il 20 novembre. In palio 5 cene per due. Il ristorante vincitore del contest volerà in Spagna per partecipare al Concorso internazionale della Fideuà di Gandia.