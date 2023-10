Fuori Brodetto, c’è tanto da gustare. Ecco le proposte a Fano e non solo

Seconda settimana di serate speciali (martedì 17-domenica 22 ottobre) del Fuori Brodetto, l’iniziativa autunnale di BrodettoFest promossa da Confesercenti: 32 ristoranti che, fino al 19 novembre, si sfidano nella loro personale versione del tipico piatto fanese, abbinata a una seconda proposta. Aprirà la seconda settimana di Fuori Brodetto, martedì, Il Giardino dei Sapori, (viale Adriatico, 134 - tel: 0721.800015). Enrico e Filippo Gambelli, padre e figlio, proporrano il brodetto tradizionale accompagnato dai vini locali. Mercoledì 18, invece, appuntamento a La Perla, (viale Adriatico, 60 - tel: 0721.825631) di Maurizio e Enrico Caldarigi dove il brodetto è presente, su prenotazione, tutto l’anno.

Giovedì 19 ottobre, il Fuori Brodetto si trasferisce a Pesaro, per cenare alla Volta della Ginevra, (via Mazzolari, 54. Tel 0721-535072), di Giovanni Pierotti e Antonio Barone. Il loro sarà un brodetto classico con una entrée che prevede un medaglione di brodetto emulsionato servito su un crostone di pane, in abbinamento a vino rosso Pinot Nero. Anche al Barone Rosso, (via Mattei, 50, Fano - Tel: 0721-865835) di Sandra Nicolini e Roberto Stefanini, venerdì 20 ottobre si celebra il brodetto classico. "Per il brodetto – commenta lo chef Stefanini – non transigo: solo pesce povero, a partire dalla seppia". Il Ristorante Vecchia Fano, (via Bonaccorsi, 1214 - Tel.0721-803493), è la new entry del Fuori Brodetto in programma domenica 22 ottobre. "Il nostro è un brodetto classico - dice il patron e chef Francesco Caraffa -, con 13 tipi di pesce con la spina".

Quanti parteciperanno alle serate speciali potranno fare parte della giuria votando il brodetto proposto dal ristorante. Il voto popolare andrà ad aggiungersi a quello della giuria tecnica e decreterà i due brodetti finalisti che si scontreranno nella serata di gala conclusiva in programma il 26 novembre a Villa Piccinetti. Alla serata parteciperanno anche i 5 lettori del Carlino che avranno inviato il maggior numero di coupon in redazione entro il 20 novembre (vedi sopra). In palio 5 cene per due.