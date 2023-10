’Fuori Brodetto’ extralarge. Conquistata anche Pesaro

di Anna Marchetti

Con "Fuori Brodetto", la zuppa di pesce alla fanese supera Fosso Sejore e va alla conquista di Pesaro: ci sono infatti anche 6 ristoranti pesaresi tra i 32 che hanno aderito alla iniziativa promossa dalla Confesercenti e che per questa edizione realizza una "partecipazione record": oltre ai ristoranti di Fano e Pesaro, hanno aderito uno di Marotta e uno di Colli al Metauro. Ristoranti nei quali il brodetto sarà protagonista dal 6 ottobre al 19 novembre e che offriranno anche una seconda proposta legata alla tradizione e individuata grazie alla collaborazione con ‘Fano gastronomica’ lanciata dall’assessorato al Turismo.

Ieri la presentazione del programma e delle iniziative di Fuori Brodetto nel ristorante Il Galeone. "Tornerà – ha poi spiegato Stefano Mirisola, responsabile sindacale di Confesercenti Fano – l’appassionante gara tra brodetti: per ciascun ristorante è prevista una serata speciale durante la quale gli intervenuti potranno votare il piatto attraverso una scheda dedicata. Il voto popolare andrà ad aggiungersi a quello della giuria tecnica e decreterà i due brodetti finalisti che si scontreranno nella serata di gala conclusiva in programma il 26 novembre a Villa Piccinetti. Il premio finale non sarà soltanto un riconoscimento formale: il ristorante vincitore del contest, infatti, volerà in Spagna per rappresentare il territorio e la nostra cucina di mare al concorso internazionale della fideuà di Gandia".

Sottolineata dal direttore provinciale di Confesercenti Matteo Radicchi "l’importanza di aver ottenuto l’adesione di 32 imprenditori che hanno deciso di sposare la nostra iniziativa e che hanno compreso l’importanza di fare rete". Assente l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli "per impegni già presi". "Avrei voluto esserci – ha commentato – ma non sono riuscito ad arrivare in tempo. In ogni caso apprezzo il lavoro della Confesercenti per promuovere la nostra offerta gastronomica anche fuori stagione e la collaborazione con ‘Fano Gastronomica’".

Da Confesercenti hanno fatto presente gli obiettivi raggiunti in questa edizione: essere riusciti ad allungare la durata dell’iniziativa, portandola per la prima volta a un mese e mezzo, e ampliare il circuito dei ristoranti, mai numerosi come quest’anno". Inoltre nei ristoranti aderenti sarà disponibile l’originale abbinamento con la Brodetto Beer, la birra lanciata con successo da Confesercenti la scorsa estate e prodotta dal Birrificio Renton di Fano "per accompagnare al meglio la zuppa di pesce della marineria fanese".