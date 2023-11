Fuori Brodetto, il verdetto è servito. Lo scettro al ’Caffè del Porto Bistrò’

Fano si aggiudica il derby del brodetto. Anzi, del Fuori Brodetto. A salire sul podio nella serata finale di domenica, a Villa Piccinetti, il ‘Caffè del Porto Bistrò’. "Sono felice della vittoria - ha dichiarato lo chef Marco Pitrolo –. Al mio brodetto della tradizione, rigorosamente con pesce locale, aggiungo una leggera rivisitazione che unisce concentrato e passata di pomodoro. Il risultato è un piatto semplice, dal sapore autentico che ricorda la buona cucina marinara fanese e che ci ha permesso di vincere". "Una bellissima serata - dichiarano Simone Serfilippi e Stefania Palazzini titolari del Caffè del Porto Bistrò –. Siamo contenti e soddisfatti, insieme a tutto lo staff della cucina e del locale, per il grande riscontro di pubblico e per la giuria tecnica e popolare che ci ha premiato". La vittoria consegna a Marco Pitrolo il titolo di miglior Fuori Brodetto 2023 e l’onore di rappresentare il territorio al concorso internazionale della fideuà di Gandià.

A contendersi il titolo con il vincitore è stato Daniele Patti, chef e titolare dello ‘Scudiero’ (Pesaro). A premiare i due chef sono stati l’assessore al Turismo di Fano Etienn Lucarelli, Alessandro Ligurgo e Pier Stefano Fiorelli, rispettivamente direttore e presidente Confesercenti di Pesaro e Urbino. Erano presenti alla serata il sindaco di Fano Massimo Seri, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il consigliere regionale Luca Serfilippi, il presidente di Confesercenti Fano Adolfo Ciuccoli. Hanno coordinato l’evento i responsabili Confesercenti Davide Ippaso, Matteo Radicchi e Stefano Mirisola, che ha condotto la serata con Maria Elena Del Bianco.

Quella 2023 è stata una delle edizioni più riuscite dell’iniziativa promossa da Confesercenti, in collaborazione con il Comune, la Regione Marche e la Camera di Commercio e realizzata con Banca di Credito Cooperativo di Fano, Villa Piccinetti, Antonio Gaudenzi srl e New Copromo. "Con 31 serate, a partire dal 9 ottobre scorso, Fuori Brodetto 2023 – fanno notare gli organizzatori – conferma il successo di pubblico e di format, che quest’anno ha ampliato il numero dei ristoranti aderenti e coinvolto locali di Fano, Pesaro, Marotta e Colli al Metauro. La serata finale a Villa Piccinetti, gremita di partecipanti, con la gara culinaria più nota in città ha regalato tante emozioni grazie a due diverse interpretazioni della ricetta tradizionale e a un ricchissimo menù. Oltre al brodetto è stato portato in tavola un classico della cucina di mare, gli spaghetti con le vongole, selezionati tra le proposte a km 0 di ‘Fano Gastronomica’, l’iniziativa dell’assessorato al Turismo del Comune di Fano nata con l’obiettivo di valorizzare la cucina tradizionale. Durante la serata è stato premiato anche lo chef Michele Ruta del ristorante Cruiser di Fano per il ‘Miglior Brodetto della Tradizione".

A decretare il vincitore la somma dei voti della giuria popolare e di quella tecnica. Di quest’ultima facevano parte Apci (Associazione professionale cuochi italiani), Accademia italiana gastronomia gastrosofia, Disciples escoffier international e ChaînedesRôtisseurs coordinati dallo chef Antonio Bedini e i tre esperti della ‘Fano Gastronomica’ Corrado Piccinetti, Fiorenzo Giammattei e Otello Renzi. Ha fatto parte, inoltre, della giuria il gastronomo Alfredo Antonaros. Info www.brodettofest.com.

an.mar.