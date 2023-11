Fuori Brodetto, la finalissima. E’ un derby tra Pesaro e Fano

Finalissima di Fuori Brodetto 2023 domani, alle 20, a Villa Piccinetti. Una cena di gala che permetterà di gustare due diverse interpretazioni della ricetta tradizionale del brodetto in un unico, ricchissimo, menù e che sarà anche un vero e proprio derby della cucina di mare tra Fano e Pesaro. I due brodetti che hanno conquistato la finale sono quello dello chef Marco Pitrolo del "Caffè del Porto Bistrò" (Fano) e dei titolari Simone Serfilippi e Stefania Palazzini e di Daniele Patti chef e titolare del ristorante "Lo Scudiero" (Pesaro). Il brodetto più votato dalle due giurie presenti in sala, tecnica e popolare, si aggiudicherà il titolo di miglior Fuori Brodetto 2023 e avrà l’onore di rappresentare il territorio al concorso internazionale della ’fideuà’ (piatto simile alla paella) di Gandia. Oltre ai due piatti in gara, il menù prevede anche un classico della cucina di mare come gli spaghetti con le vongole, selezionato tra le proposte a km 0 di ‘Fano Gastronomica’, l’iniziativa dell’assessorato al Turismo nata per valorizzare la cucina tradizionale. In chiusura il dolce della ‘Pasticceria Guerrino’ di Fano. Costo della serata: 35 euro tutto compreso. Prenotazioni ai numeri 378.3027581 - 333.3816525. Info: www.brodettofest.com.