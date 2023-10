Fuori Brodetto, un altro giro. Ecco la bussola dei gourmet

Continuano le ‘Serate Speciali’ di Fuori Brodetto. Fino al 19 novembre, in 32 ristoranti della provincia si potrà gustare il tipico piatto di mare al prezzo stabilito da ciascun ristoratore. Martedì 24 ottobre si fa tappa a Villa Marina (via degli Schiavoni, 22 - 0721 808782) dove chef Simone Lodovichetti, prepara il brodetto tradizionale fanese con tutte le specie classiche di pesci (ad esempio tracina, mazzola, triglia) ma anche conl’aggiunta di cozze, vongole, mazzancolle e canocchie. Mercoledì 25 ottobre al ristorante Il Galeone (piazzale Amendola, 2 - 347 9383785) lo chef Marco Vegliò propone il brodetto tradizionale "con pesci che vanno dalle 11 alle 14 tipologie e naturalmente cipolla, olio, aceto e concentrato di pomodoro. Il pesce è interamente sfilettato e se il mare lo permette, vengono anche aggiunte specie più pregiate come i crostacei". Giovedì 26 ottobre a La Liscia da Mr. Ori (via Puccini, 2 - 0721 809781) si assaggerà il brodetto della tradizione. "Il brodetto - dice Mr. Ori (foto) - è il simbolo della zuppa di pesce in Italia. Dopo 20 anni, grazie all’impegno di tanti, anche dei ristoratori, vengono a Fano da tutta Italia per assaggiare la zuppa". Venerdì 27 ottobre tappa a Pesaro alla Baia delle Sirene (via Berna, 6 - 320 0384817), Monica Salvatore la titolare e lo chef Omar Sabali presentano il menu della serata speciale: entrata con crostino di nasello mantecato accompagnato da un flut di vino Brut, brodetto di pesce fatto con pomodoro fresco e pesce nostrano accompagnato da un calice di vino rosato. Per chiudere torta al limone con riduzione al mojito.

Nelle serate speciali, oltre al brodetto, il menù comprenderà una seconda proposta legata alla tradizione e individuata grazie alla collaborazione con ‘Fano gastronomica’ lanciata dall’assessorato al Turismo. Il voto della giuria poplare e della giuria tecnica decreterà i due brodetti finalisti che si scontreranno il 26 novembre a Villa Piccinetti. Alla serata parteciperanno anche i 5 lettori del Carlino che avranno inviato il maggior numero di coupon in redazione entro il 20 novembre (vedi pagina precedente). In palio 5 cene per due. Il ristorante vincitore volerà in Spagna al concorso della fideuà di Gandia.