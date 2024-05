Fuori dalla nebbia, la storia esce dagli archivi

Quando leggiamo le pagine dei libri di storia tendiamo spesso a pensare: "Questo non ha a che fare con me". Ma anche Pesaro, la nostra città, è stata colpita dalle leggi razziali del 1938, e a pagarne le conseguenze è stata Valentina Del Vecchio, mamma di Virgilio Benvenuti, che abbiamo incontrato a scuola.

All’epoca Benvenuti aveva otto anni e sua mamma "apparteneva alla razza ebraica". "Mia madre" racconta "era insegnante elementare nella scuola di Montegridolfo con obbligo di residenza. Nel settembre del ‘38 mentre io preparavo la mia cartella di cartone con tutto l’occorrente per la scuola vedevo che mia madre non preparava la sua solita valigia: infatti era stata esclusa dall’insegnamento. In ordine alle leggi razziali tutti i beni appartenenti agli ebrei furono sequestrati, ma fortunatamente la nostra casa era intestata solo a mio padre, non ebreo".

Nel 1943 accadde un fatto drammatico: "il pomeriggio del 2 dicembre giocavo con i miei amici in strada, quando vidi arrivare una macchina. Scesero due uomini, che entrarono in casa mia, ne uscirono con mia madre nel mezzo e la portarono via. Mia madre venne imprigionata a Rocca Costanza, destinata ai campi di concentramento. Per fortuna, se così si può dire, a causa delle sue precarie condizioni di salute, dopo qualche giorno venne liberata. Dopo che la burrasca passò né mia madre né mio padre parlarono più di quanto accaduto e, finita la guerra, il silenzio calò sui fatti".

Chi era stato vittima cercò di dimenticare, per chi era stato carnefice era più conveniente scordare. Con il passare del tempo, ormai pensionato, Benvenuti percepiva come una nebbia dalla quale qualcosa tentava di emergere. "Per cercare le risposte a quelle domande che non avevo mai rivolto a mia madre, mi affidai agli archivi storici". Dalle ricerche di Benvenuti è nato un libro, Fra storia e ricordi, che lui ha scritto con cura e passione ricostruendo, attraverso la storia di sua madre, la storia degli ebrei a Pesaro. Avere avuto a che fare con una persona, aver incontrato Benvenuti, ci ha reso più familiare quel passato, ci siamo sentiti parte della sua storia e interpellati come custodi della sua memoria.

