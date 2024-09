"Fuori dalle mura prezzi più bassi"

Prezzi stabili e anche la richiesta non è in calo. Urbino attrae per viverci, sia per gli studenti che per i lavoratori che impieghi o incarichi nel territorio. Più difficile trovare case per famiglie, anche perché Urbino è una città turistica e sono nati molti bed and breakfast.

Linda e Silvia Cangini gestiscono l’omonima agenzia immobiliare di via Bramante dal 1989 e spiegano:

"I prezzi in centro sono un po’ più alti, siamo sui 300-350 euro per una camera mentre un monolocale si arriva ad un massimo di 500 euro. Fuori dalle mura sono più bassi. Il quartiere della Tortorina è perfetto per i lavoratori e si trovano affitti da 400 euro al mese. Abbiamo molte richieste anche da Pesaro e Montecchio", concludono.