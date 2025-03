"Far west, quante marachelle. Fuori la politica dalla Vuelle". E’ il contenuto degli striscioni apparsi ieri durante la partita contro Rieti. Il riferimento è al programma di RaiTre, che riprendendo l’inchiesta del Carlino ’Affidopoli’, ha acceso i fari sul fiume di denaro che negli anni il Comune ha versato nelle casse di due associazioni – Opera Maestra e Stella Polare – presiedute da Stefano Esposto, vicino a Massimiliano Santini. Ma il riferimento è anche a Franco Arceci, che avrebbe chiesto sponsorizzazioni per conto del Comune, facendole fatturare alle associazioni. E siccome è il presidente di Pesaro Basket, l’ironia dei tifosi ha colpito anche lui. Arceci è indagato per corruzione in concorso con Santini ed Esposto.