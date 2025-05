Fuori strada, un ferito. Gli altri due scappano

Si sono schiantati contro un’auto in sosta e poi si sono allontanati, lasciando un passeggero ferito a bordo. E’ quanto avvenuto sabato notte, a Mercatello sul Metauro, lungo la Strada Statale 73 bis, nel tratto urbano di via Circonvallazione. Un’auto con a bordo tre persone, tutte molto giovani, è uscita di strada intorno all’una meno un quarto. All’arrivo dei soccorsi due passeggeri della vettura su tre non si trovavano sul luogo dell’incidente e il terzo, proprietario dell’auto e seduto nel sedile posteriore, era stato lasciato lì ferito. Il passeggero, a causa delle lesioni riportate, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. All’arrivo dei soccorritori, nell’auto si trovava solo il terzo ferito che tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri, tra cui il conducente, si erano allontanati prima dell’arrivo dei soccorsi e per poi ripresentarsi in un secondo momento tornando sulla scena dell’incidente. Sono stati sottoposti, come di prassi, all’alcol test e al drug test per verificarne lo stato psicofisico. Non si esclude una denuncia per guida in stato di ebbrezza. L’intervento si è concluso alle 4.