Pesaro, 31 agosto 2021 - Ne hanno identificate 85. Sono le famiglie pesaresi che dovranno restituire i buoni spesa distribuiti nel marzo scorso dal Comune per l’emergenza covid. Non ne hanno diritto, pur avendo autocertificato di rientrare per reddito tra i beneficiari. Dice l’assessore al bilancio Riccardo Pozzi: "I nostri controlli a campione hanno evidenziato la non regolarità dei requisiti per 85 famiglie. Alcune di loro hanno inviato delle controdeduzioni che andremo a valutare e dunque su alcuni casi la decisione non è stata ancora presa ma le verifiche hanno portato a questi numeri. Ma 85 richieste irregolari su 2.140, rappresentano circa il 3 per cento del totale. La somma di denaro da restituire si aggira sui 18mila euro, per una media di 200 euro a famiglia".

Il sindaco Matteo Ricci ha parlato di questo 3 per cento di destinatari "furbetti" nell’incontro dell’altra sera alla festa dell’Unità col sindaco di Firenze Dario Nardella, spiegando di aver distribuito circa 500mila euro sulla base delle autocertificazioni pur di fare presto. "Se avessimo aspettato di valutare tutte le domande, il 97 per cento di quelle famiglie sarebbe ancora in attesa dei buoni spesa. Invece li hanno già avuti da marzo".

Sono state quattro le distribuzioni dei buoni spesa da 100 e 200 euro cadauno, iniziate nell’aprile del 2020, proseguite nel novembre dello stesso anno, e poi a marzo e ad aprile 2021. Il Comune ha beneficiato circa 6.000 famiglie, aiutate anche col fondo Anticrisi, per favorire il sostegno a famiglie in disagio abitativo ed emergenze sociali. Per questo, il Comune ha erogato 680mila euro di fondi a fronte di 719 richieste.

Nel bilancio di previsione 2021, il Comune aveva già destinato al Fondo Anticrisi 250mila euro, poi a febbraio la somma era aumentata di 150mila. I calcoli sono presto fatti: tra bonus Spesa (490mila euro) e Fondo Anticrisi (680mila), l’amministrazione ha stanziato un milione e 170mila euro. Denaro pubblico che poteva essere utilizzato per pagare la quota per i nidi, scuole dell’infanzia, mense, materiale didattico, libri, trasporti, computer, tablet, cartolibreria ma anche tempo libero come attività sportive, dopo scuola, corsi di musica, scout.

L’amministrazione comunale di Pesaro si è lanciata molto in fretta, fin dall’aprile 2020, nell’aiutare le famiglie in difficoltà offrendo loro un contribuito che, pur nella sua modestia (100 o 200 euro) ha indiscutibilmente rappresentato una spinta per continuare almeno a sperare in un miglioramento della situazione, sia sanitaria che economica. Non è stato un caso, che a consegnare i buoni spesa alle famiglie sia stato il sindaco Ricci insieme agli altri componenti della giunta per rimarcare che non si trattava di un regare ma di un atto di fiducia dell’amministrazione pubblica nei confronti di chi aveva chiesto aiuto. Soltanto che quelle 85 famiglie hanno preferito prendere la scorciatoia senza onorare la parola.

